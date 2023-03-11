«Просто парень — дерьмо». Менеджер Ислама Махачева дал характеристику Дэну Хукеру

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Менеджер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов высказался о новозеландском бойце ММА Дэне Хукере.

«Просто парень — дерьмо», — написал Магомедов на своей страничке в «твиттере».

Ранее Дэн Хукер обвинил Махачева в жульничестве, заявив, что российский боец ставил капельницу, чтобы восстановиться перед титульным боем.

Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски прошёл в ночь на 12 февраля. Бой за титул чемпиона в лёгком весе завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

На счету Дэна Хукера в профессиональной карьере 34 боя, 22 победы и 12 поражений. В своём последнем бое был повержен Клаудио Пуэльес.

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