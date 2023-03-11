Как завершится боксёрский поединок Тимофея Цзю и Тони Харрисона?

В ночь с 11 на 12 марта в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок местного атлета с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Тони Харрисоном. Бой пройдёт за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему того, как завершится бой между Цзю и Харрисоном.
В активе Тимофея Цзю 21 поединок в профессиональной боксёрской карьере, в которых он одержал 21 победу, 15 из которых нокаутом.
На счету Харрисона 33 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 29 побед и потерпел три поражения. Ещё один бой завершился вничью.
Также в этот же боксёрский вечер состоится поединок Никиты Цзю, младшего брата Тимофея, с австралийцем Бо Белбином.
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