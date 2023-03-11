WBA подтвердила, что Усик и Фьюри договорились о распределении гонорара

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри о том, что между ними достигнута договорённость о распределении гонораров.
Как сообщает пресс-служба WBA, стороны попросили время на окончательное согласование контрактов и закрытие сделки.
Ранее Тайсон Фьюри через социальные сети обратился к Александру Усику и заявил, что украинский боксёр и его команда стоят 30% и не более. В ответ Усик записал обращение, в котором принял условия британца по распределению гонорара, но выдвинул условие. Согласно ему, Фьюри после боя пожертвует Украине 1 млн фунтов стерлингов.
Ожидается, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 29 апреля на «Уэмбли».
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