WBA подтвердила, что Усик и Фьюри договорились о распределении гонорара

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри о том, что между ними достигнута договорённость о распределении гонораров.

Как сообщает пресс-служба WBA, стороны попросили время на окончательное согласование контрактов и закрытие сделки.

Ранее Тайсон Фьюри через социальные сети обратился к Александру Усику и заявил, что украинский боксёр и его команда стоят 30% и не более. В ответ Усик записал обращение, в котором принял условия британца по распределению гонорара, но выдвинул условие. Согласно ему, Фьюри после боя пожертвует Украине 1 млн фунтов стерлингов.

Ожидается, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 29 апреля на «Уэмбли».