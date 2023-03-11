Тимофей Цзю и Тони Харрисон показали одинаковый вес перед титульным поединком

В ночь с 11 на 12 марта в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок местного атлета с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Тони Харрисоном. Бой пройдёт за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

Боксёры успешно прошли официальную процедуру взвешивания и уложились в лимит первого среднего веса. Масса обоих составила 69,63 килограмма.

В активе Тимофея Цзю на данный момент 21 поединок в профессиональной боксёрской карьере, в которых он одержал 21 победу, 15 из которых нокаутом.

На счету Тони Харрисона 33 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 29 побед и потерпел три поражения. Ещё один бой завершился вничью.