Нганну: я бы дрался с Джонсом дважды в месяц

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о несостоявшемся поединке с Джоном Джонсом.

«В течение последних трёх лет я пытался подраться с Джоном Джонсом и делал всё, чтобы получить этот бой. Конечно, мне это было нужно, но не любой ценой. Нет в мире такого боя, ради которого я бы отступился от своих принципов. Возможно, Джонс может быть лучшим бойцом в истории, но это не тот парень, от которого я бы убегал. Нет, не от него. Я бы дрался с Джонсом дважды в месяц», — приводит слова Нганну ESPN.

Ранее Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с UFC и покинул промоушен в статусе свободного агента, освободив титул чемпиона в тяжёлом весе.

Сообщалось, что Нганну может провести бой в профессиональном боксе.