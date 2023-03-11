Фьюри сообщил, что начал подготовку к бою с Усиком

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил, что начал подготовку к поединку с украинцем Александром Усиком.
«Доброе утро, люди, мир! Сегодня первый день моей подготовки к поединку с Усиком. Мне не нужно на это шесть месяцев, четыре месяца и всё такое. У меня есть шесть недель — и ещё неделя на отдых. Счастливые дни. Я планирую навязать свою волю этому маленькому подлому ублюдку. Не могу дождаться», — сказал Фьюри в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.
Ранее в WBA сообщили, что Александр Усик и Тайсон Фьюри договорились о распределении гонорара и в ближайшее время должны подписать контракты.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.
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