Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри сообщил, что начал подготовку к бою с Усиком

Фьюри сообщил, что начал подготовку к бою с Усиком
Аудио-версия:
Комментарии

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил, что начал подготовку к поединку с украинцем Александром Усиком.

«Доброе утро, люди, мир! Сегодня первый день моей подготовки к поединку с Усиком. Мне не нужно на это шесть месяцев, четыре месяца и всё такое. У меня есть шесть недель — и ещё неделя на отдых. Счастливые дни. Я планирую навязать свою волю этому маленькому подлому ублюдку. Не могу дождаться», — сказал Фьюри в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Ранее в WBA сообщили, что Александр Усик и Тайсон Фьюри договорились о распределении гонорара и в ближайшее время должны подписать контракты.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.

«Даже если Усик отдаст весь гонорар, Фьюри будет мало». Цыган открыто грабит украинца? «Даже если Усик отдаст весь гонорар, Фьюри будет мало». Цыган открыто грабит украинца?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023