Фьюри сообщил, что начал подготовку к бою с Усиком

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил, что начал подготовку к поединку с украинцем Александром Усиком.

«Доброе утро, люди, мир! Сегодня первый день моей подготовки к поединку с Усиком. Мне не нужно на это шесть месяцев, четыре месяца и всё такое. У меня есть шесть недель — и ещё неделя на отдых. Счастливые дни. Я планирую навязать свою волю этому маленькому подлому ублюдку. Не могу дождаться», — сказал Фьюри в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Ранее в WBA сообщили, что Александр Усик и Тайсон Фьюри договорились о распределении гонорара и в ближайшее время должны подписать контракты.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.