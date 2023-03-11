«Держи кулак сжатым». Соннен отреагировал на потасовку Яна с Двалишвили на дуэли взглядов
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Бывший боец UFC Чейл Соннен прокомментировал потасовку между экс-чемпионом промоушена в легчайшем весе Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.
Во время дуэли взглядов Двалишвили спровоцировал Петра Яна, и тот толкнул соперника.
«Это был самый плохой толчок, что я только видел. Они были на сцене, а Двалишвили начал провоцировать Петра. В итоге Ян начал закипать, что было видно по его лицу, а потом он толкает Мераба открытой ладонью. Важно, что кулак не был сжат. Ударил ладонью по кадыку. Если собираешься толкнуть кого-то, то держи кулак сжатым», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.
Поединок между Мерабом Двалишвили и Петром Яном пройдёт в ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221.
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