Костя Цзю оценил готовность Тима к поединку с Харрисоном

Костя Цзю, член Зала славы и отец австралийского проспекта первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю, высказался о его предстоящем поединке с американским экс-чемпионом Тони Харрисоном.

«Тим ощутимо прибавил как боксёр. Теперь он намного больше понимает. У него уже был опыт боёв с хорошими соперниками. Уверен, он проведёт особенный бой с Харрисоном. Сейчас он находится на правильном этапе своей карьеры.

Это серьёзное испытание, ведь он столкнётся с отличным соперником. Риск ли это? Послушайте, если он хочет стать чемпионом мира, как и я, он не должен бояться. Он обязан быть в состоянии выйти на ринг с любым», – приводит слова Цзю издание News Ltd.

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