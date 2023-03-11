Костя Цзю оценил готовность Тима к поединку с Харрисоном
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Костя Цзю, член Зала славы и отец австралийского проспекта первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю, высказался о его предстоящем поединке с американским экс-чемпионом Тони Харрисоном.
«Тим ощутимо прибавил как боксёр. Теперь он намного больше понимает. У него уже был опыт боёв с хорошими соперниками. Уверен, он проведёт особенный бой с Харрисоном. Сейчас он находится на правильном этапе своей карьеры.
Это серьёзное испытание, ведь он столкнётся с отличным соперником. Риск ли это? Послушайте, если он хочет стать чемпионом мира, как и я, он не должен бояться. Он обязан быть в состоянии выйти на ринг с любым», – приводит слова Цзю издание News Ltd.
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