«Нельзя не уважать». Экс-соперник Усика — о согласии украинца получить 30% за бой с Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), британец Тони Беллью, в прошлом деливший ринг с Александром Усиком, прокомментировал новость о том, что команда украинца согласилась получить 30% от призового фонда в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Вы не можете не уважать этого человека! Он сильно продешевил, продав себя и три своих пояса! Он делает это, потому что считает себя лучшим и хочет помочь своей стране», – написал Беллью в социальных сетях.

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Новость по теме Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара, но поставил Тайсону одно условие

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри