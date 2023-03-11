«Нельзя не уважать». Экс-соперник Усика — о согласии украинца получить 30% за бой с Фьюри
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), британец Тони Беллью, в прошлом деливший ринг с Александром Усиком, прокомментировал новость о том, что команда украинца согласилась получить 30% от призового фонда в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.
«Вы не можете не уважать этого человека! Он сильно продешевил, продав себя и три своих пояса! Он делает это, потому что считает себя лучшим и хочет помочь своей стране», – написал Беллью в социальных сетях.
Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).
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