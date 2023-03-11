Заб Джуда — о Тиме Цзю: в бою с Харрисоном узнаем, что он собой представляет

Бывший абсолютный чемпион мира, американец Заб Джуда, в прошлом деливший ринг с Костей Цзю, высказался о предстоящем поединке его сына Тима и соотечественника Тони Харрисона, который состоится завтра, 12 марта, в Австралии.

«У Кости есть сын, который добивается больших успехов. И я желаю ему удачи. Ему предстоит непростой бой. Это ситуация «сделай или умри», понимаете, о чём я? Мне нравится Тим, он хороший проспект. Я слежу за ним, он обученный парень.

Подражает ли он отцу? Конечно, это же его отец. У него есть все его особенности, движения, которые люди не замечают. Это ожидаемо, что он будет драться как отец. Как только прозвенит гонг – мы узнаем, что он собой представляет», – приводит слова Джуды издание The Herald.

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