«Нужно знать своё место». Отец Фьюри — о распределении гонорара в бою с Усиком

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал новость о том, что команда украинца Александра Усика согласилась получить 30% от призового фонда поединка с его сыном.

«Я считаю, что Усик и его команда должны понимать, где находится их место и что могут дать. Предложение было сделано, Усик получит 30% и 40% в том случае, если победит, а это хорошие деньги для него.

Где он ещё заработает такие деньги? С кем бы он ни подрался, он не получит и четверти от того, что предложил ему Тайсон. Для него имеет смысл соглашаться на то, что есть, потому что иначе Тайсон не согласится. Тайсон знает себе цену. Я знаю ему цену», – цитирует Фьюри Daily Express.

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри