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Ломаченко и Хэйни согласовали место своего боя

Ломаченко и Хэйни согласовали место своего боя
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) и звёздный украинский экс-чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) согласовали место проведения поединка, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

«Источники сообщают, что Дэвин Хэйни и Василий Ломаченко находятся на завершающем этапе переговоров касательно поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе, который состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Вероятное место проведения – казино MGM Grand», – написал Коппинджер в социальных сетях.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

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