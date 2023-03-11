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Бывший соперник Джона Джонса назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в MMA

Бывший соперник Джона Джонса назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в MMA
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Тиаго Сантос, встречавшийся в клетке со звёздным американцем Джоном Джонсом, назвал бойца, которого считает величайшим в истории смешанных единоборств.

«Здесь у каждого своё мнение, знаете… По моему мнению, Джонс находится на втором месте. Я по-прежнему считаю, что Фёдор Емельяненко – величайший боец», – приводит слова Сантоса издание MMA News.

Напомним, на минувшем турнире UFC 285 Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана, вернувшись после трёх лет отсутствия и завоевав вакантный титул в тяжёлом весе (до 120 кг). Выступление стало для 35-летнего американца 15-м титульным боем в карьере.

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