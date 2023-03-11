Претендент на титул Бивола отказался от £ 1 млн за бой с россиянином

Промоутер Эдди Хирн, ответственный за организацию последних боёв чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), сообщил, что его подопечный, британец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO), отказался от гонорара, превышающего £ 1 млн (€ 1,13 млн), за поединок с россиянином.
«Джошуа Буатси получил предложение, и мы решим, что можно будет сделать. Мы предложили ему более £ 1 млн за бой с Дмитрием Биволом, но он отказался, что не может не расстраивать.
Хотелось бы, чтобы он сразился с Каллумом Смитом или Биволом, но он выбрал другого соперника. Джошуа – отличный боец. Я не знаю, решение остаётся за ним, но я верю, что он способен стать чемпионом мира», – сказал Хирн в интервью ESBR Boxing.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка
- 11 марта 2023
-
22:05
-
21:35
-
21:02
-
20:11
-
19:34
-
19:22
-
19:00
-
19:00
-
18:16
-
17:46
-
17:35
-
16:28
-
15:36
-
15:18
-
14:23
-
13:35
-
13:25
-
12:40
-
12:29
-
11:31
-
11:23
-
10:38
-
10:16
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:11
-
08:00
-
07:55
-
07:51
-
07:43
-
07:42
-
07:35
-
07:19