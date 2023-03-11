Претендент на титул Бивола отказался от £ 1 млн за бой с россиянином

Промоутер Эдди Хирн, ответственный за организацию последних боёв чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), сообщил, что его подопечный, британец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO), отказался от гонорара, превышающего £ 1 млн (€ 1,13 млн), за поединок с россиянином.

«Джошуа Буатси получил предложение, и мы решим, что можно будет сделать. Мы предложили ему более £ 1 млн за бой с Дмитрием Биволом, но он отказался, что не может не расстраивать.

Хотелось бы, чтобы он сразился с Каллумом Смитом или Биволом, но он выбрал другого соперника. Джошуа – отличный боец. Я не знаю, решение остаётся за ним, но я верю, что он способен стать чемпионом мира», – сказал Хирн в интервью ESBR Boxing.

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