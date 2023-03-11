Ян — Двалишвили: прямой эфир боя начнётся примерно в 4:00 мск

12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.
Пётр Ян идёт на серии из двух поражений. В октябре на турнире UFC 280 россиянин уступил судейским решением по итогам трёх раундов американцу Шону О’Мэлли. Двалишвили в своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC 278, победил бразильского экс-чемпиона Жозе Альдо.
Российские зрители смогут посмотреть поединок Яна и Двалишвили на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямой эфир турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Начало основного карда – около 2:00 мск, начало главного боя – не ранее 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.
- 11 марта 2023
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