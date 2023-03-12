«Это поможет ему». Экс-боец UFC назвал преимущество Яна в бою с Двалишвили

Бывший боец и комментатор UFC Дэн Харди высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится сегодня, 12 марта, в Лас-Вегасе (США).
«Терпение Петра Яна поможет ему, ведь это пятираундовый бой, и Мераб впервые выйдет в клетку на 25 минут, из-за чего возникает вопрос о темпе, который он удерживает. Сможет ли он сохранить его на протяжении всех 25 минут?
Возможно, ситуация напомнит о Клэе Гуиде. Когда вы смотрите на него, кажется, что он вот-вот должен замедлиться и устать, но этого не происходит. Мераб устаёт, потому что очень много работает. И он попытается вымотать Яна в первые три раунда», – сказал Харди в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем
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