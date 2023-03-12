«Не могу представить». Эдвардс объяснил, почему не проиграет Усману на UFC 286

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс высказался о предстоящем третьем поединке с нигерийцем Камару Усманом, который состоится 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).

«Сейчас ему 35 или 36 лет, и он выйдет на бой, перед этим нокаутированный парнем, который стал его следующим соперником. Посмотрим, в каком состоянии он вернётся. Я просто не могу представить, как он победит.

Люди по-прежнему сомневаются во мне, и я всё ещё чувствую, что мне есть что доказывать. Я выступаю лучше всего, когда мне есть что доказывать. Мне нравится, когда люди говорят, что я не способен на что-то. Как я и говорил, мне ещё многое предстоит доказать миру», – сказал Эдвардс в интервью BT Sport.

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