«Не могу представить». Эдвардс объяснил, почему не проиграет Усману на UFC 286

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс высказался о предстоящем третьем поединке с нигерийцем Камару Усманом, который состоится 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).
«Сейчас ему 35 или 36 лет, и он выйдет на бой, перед этим нокаутированный парнем, который стал его следующим соперником. Посмотрим, в каком состоянии он вернётся. Я просто не могу представить, как он победит.
Люди по-прежнему сомневаются во мне, и я всё ещё чувствую, что мне есть что доказывать. Я выступаю лучше всего, когда мне есть что доказывать. Мне нравится, когда люди говорят, что я не способен на что-то. Как я и говорил, мне ещё многое предстоит доказать миру», – сказал Эдвардс в интервью BT Sport.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в Российском университете спецназа в Чечне
- 12 марта 2023
-
00:29
-
00:17
- 11 марта 2023
-
23:51
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:05
-
21:35
-
21:02
-
20:11
-
19:34
-
19:22
-
19:00
-
19:00
-
18:16
-
17:46
-
17:35
-
16:28
-
15:36
-
15:18
-
14:23
-
13:35
-
13:25
-
12:40
-
12:29
-
11:31
-
11:23
-
10:38
-
10:16
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:11
-
08:00