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Саид Нурмагомедов проиграл Мартинесу единогласным решением на турнире UFC

Саид Нурмагомедов проиграл Мартинесу единогласным решением на турнире UFC
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12 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов встретился с американцем Джонатаном Мартинесом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Мартинеса единогласным решением судей.

Таким образом, Нурмагомедов потерпел третье поражение. Ранее он одержал 18 побед в смешанных единоборствах.

В рамках UFC россиянин потерпел первое поражение с декабря 2019 года, когда он уступил решением судей Раони Барселосу. Ранее он одержал четыре победы подряд.

В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили. В соглавном бою россиян Александр Волков встретится с представителем Молдовы Александром Романовым.

Также в основном карде Никита Крылов встретится с представителем США Райаном Спэнном.

UFC 2023. UFC Fight Night 221, Лас-Вегас, США
Саид Нурмагомедов - Джонатан Мартинес (W)
12 марта 2023, воскресенье. 03:10 МСК
Джонатан Мартинес
Окончено
UD
Саид Нурмагомедов
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