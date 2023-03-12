Статистика боя Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес
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12 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов встретился с американцем Джонатаном Мартинесом.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Мартинеса единогласным решением судей.
При этом почти по всем основным показателям Саид Нурмагомедов превзошёл Мартинеса.
Представляем вашему вниманию таблицу с основной статистикой боя
|Показатель
|Саид Нурмагомедов
|Джонатан Мартинес
|Удары
|99/147
|75/95
|Акцентированные удары
|33/78
|44/62
|Тейкдауны
|3/9
|0/1
|Контроль в партере
|3:52
|0:27
Нурмагомедов потерпел третье поражение. Ранее он одержал 18 побед в смешанных единоборствах.
В рамках UFC россиянин потерпел первое поражение с декабря 2019 года, когда он уступил решением судей Раони Барселосу. Ранее он одержал четыре победы подряд.
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