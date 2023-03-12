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Статистика боя Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес

Статистика боя Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес
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12 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов встретился с американцем Джонатаном Мартинесом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Мартинеса единогласным решением судей.

При этом почти по всем основным показателям Саид Нурмагомедов превзошёл Мартинеса.

Представляем вашему вниманию таблицу с основной статистикой боя

ПоказательСаид НурмагомедовДжонатан Мартинес
Удары99/14775/95
Акцентированные удары33/7844/62
Тейкдауны3/90/1
Контроль в партере3:520:27

Нурмагомедов потерпел третье поражение. Ранее он одержал 18 побед в смешанных единоборствах.

В рамках UFC россиянин потерпел первое поражение с декабря 2019 года, когда он уступил решением судей Раони Барселосу. Ранее он одержал четыре победы подряд.

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