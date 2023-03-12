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Александр Волков победил Александра Романова в первом раунде на турнире UFC

Александр Волков победил Александра Романова в первом раунде на турнире UFC
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12 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиян Александр Волков встретился с представителем Молдовы Александром Романовым.

Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом.

Таким образом, Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.

Романов, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

Ранее в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей. Никита Крылов одержал досрочную победу над представителем США Райаном Спэнном.

В главном событии бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.

UFC 2023. UFC Fight Night 221, Лас-Вегас, США
Александр Волков (W) - Александр Романов
12 марта 2023, воскресенье. 03:55 МСК
Александр Волков
Окончено
TKO
Александр Романов
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