Александр Волков победил Александра Романова в первом раунде на турнире UFC

12 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиян Александр Волков встретился с представителем Молдовы Александром Романовым.
Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом.
Таким образом, Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.
Романов, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.
Ранее в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей. Никита Крылов одержал досрочную победу над представителем США Райаном Спэнном.
В главном событии бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.
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