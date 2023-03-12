Никита Цзю выиграл пятый бой в карьере, досрочно победив Бо Белбина

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одолел в шестираундовом боксёрском поединке австралийского боксёра Бо Белбина.
Бой был завершён уже в четвёртом раунде — сначала Никита отправил оппонента в нокдаун, а затем зажал в углу и нанёс несколько безответных ударов, после которых рефери остановил бой, отдав победу Цзю техническим нокаутом.
Для Цзю это пятая победа в карьере. Никита дебютировал на профессиональном ринге в марте 2022 года, победив австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде. Всего Цзю в 2022 году провёл четыре поединка, в которых одержал четыре победы.
Бо Белбин потерпел первое поражение в восьми поединках в карьере. На его счету была серия из семи побед, из которых пять были одержаны досрочно.
- 12 марта 2023
-
05:24
-
05:10
-
05:00
-
04:39
-
04:22
-
04:22
-
04:09
-
03:57
-
03:55
-
03:50
-
03:33
-
01:17
-
00:29
-
00:17
- 11 марта 2023
-
23:51
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:05
-
21:35
-
21:02
-
20:11
-
19:34
-
19:22
-
19:00
-
19:00
-
18:16
-
17:46
-
17:35
-
16:28
-
15:36
-
15:18
-
14:23
-
13:35
-
13:25