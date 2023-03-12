Никита Цзю выиграл пятый бой в карьере, досрочно победив Бо Белбина

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одолел в шестираундовом боксёрском поединке австралийского боксёра Бо Белбина.

Бой был завершён уже в четвёртом раунде — сначала Никита отправил оппонента в нокдаун, а затем зажал в углу и нанёс несколько безответных ударов, после которых рефери остановил бой, отдав победу Цзю техническим нокаутом.

Для Цзю это пятая победа в карьере. Никита дебютировал на профессиональном ринге в марте 2022 года, победив австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде. Всего Цзю в 2022 году провёл четыре поединка, в которых одержал четыре победы.

Бо Белбин потерпел первое поражение в восьми поединках в карьере. На его счету была серия из семи побед, из которых пять были одержаны досрочно.