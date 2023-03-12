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Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC

Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC
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12 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян встретился с грузином Мерабом Двалишвили.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Таким образом, Пётр Ян потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

Ранее в соглавном бою россиянин Александр Волков победил представителя Молдовы Александра Романова. Также в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей. Никита Крылов одержал досрочную победу над представителем США Райаном Спэнном.

UFC 2023. UFC Fight Night 221, Лас-Вегас, США
Пётр Ян - Мераб Двалишвили (W)
12 марта 2023, воскресенье. 04:15 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян
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