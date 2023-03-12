Мераб Двалишвили прокомментировал победу над Петром Яном

12 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян встретился с грузином Мерабом Двалишвили. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.
После окончания поединка грузинский боец прокомментировал его исход. «Я так горжусь тем, что удалось так выступить. Я так счастлив. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Этот бой был таким личным для меня, вы даже не представляете. Но я готовился очень усердно. Моя команда говорила мне, что я должен быть профессионалом. Я сдерживался и показал в клетке, на что я способен.
Я готов драться с кем угодно. Алджо – чемпион. Он мой брат, он чемпион. Он настоящий чемпион. Конечно, я тоже хочу стать чемпионом. И я вновь подтвердил это. Я голодный», — сказал Мераб после боя.
- 12 марта 2023
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