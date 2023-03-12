После боя Мераб Двалишвили и Пётр Ян пожали друг другу руки

12 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян встретился с грузином Мерабом Двалишвили. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.
После окончания боя Мераб Двалишвили и Пётр Ян пожали друг другу руки, несмотря на конфликт во время событий, предшествующих поединку.
Напомним, во время дуэли взглядов Двалишвили спровоцировал Петра Яна, и тот толкнул соперника. Между бойцами долгое время были натянутые отношения.
Ранее в соглавном бою россиянин Александр Волков победил представителя Молдовы Александра Романова. Также в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей. Никита Крылов одержал досрочную победу над представителем США Райаном Спэнном.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем
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