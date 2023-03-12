Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 221

Названы имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 221, который состоялся в ночь с 11 на 12 марта мск. Каждому из участников спортивного шоу досталась сумма в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба UFC.
Денежный приз за лучшее выступление вечера достался англичанину Дэйви Гранту (одолел представителя Бразилии Рафаэля Ассунсао удушающим приёмом) и бразильцу Бруно Сильве (праздновал победу удушающим приёмом в бою с американцем Тайсоном Намом).
Лучший бой вечера был признан поединок, в котором сразились Витор Петрино и Антон Туркаль (победа Петрино единогласным решением судей).
Напомним, в главном бою турнира представитель Грущии Мераб Двалишвили решением судей победил Петра Яна из России.
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