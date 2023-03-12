«Машина есть машина». Белал Мухаммад — о победе Двалишвили в бою с Яном

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, отреагировал на победу грузинского бойца Мераба Двалишвили в поединке с россиянином Петром Яном в главном событии UFC Fight Night 221.

«Машина есть машина. Это лучшее кардио, которое я когда-либо видел», — написал Мухаммад на своей страничке в «Твиттере».

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. После окончания боя Мераб Двалишвили и Пётр Ян пожали друг другу руки, несмотря на конфликт во время событий, предшествовавших поединку.

Ранее в соглавном бою россиянин Александр Волков победил представителя Молдавии Александра Романова.

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