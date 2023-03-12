Даниэль Кормье отреагировал на победу Двалишвили над Яном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал победу грузинского бойца Мераба Двалишвили в поединке с россиянином Петром Яном в главном событии UFC Fight Night 221.
«Мераб был безумно хорош сегодня вечером», — написал Кормье на своей страничке в «Твиттере».
Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Таким образом, Пётр Ян потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.
Ранее в соглавном бою россиянин Александр Волков победил представителя Молдавии Александра Романова. Также в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей.
Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо
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