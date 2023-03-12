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Анатолий Малыхин обратился к болельщикам с просьбой поддержать Петра Яна

Анатолий Малыхин обратился к болельщикам с просьбой поддержать Петра Яна
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в полутяжёлом и тяжёлом весе Анатолий Малыхин обратился к болельщикам с просьбой поддержать Петра Яна после поражения в бою с Мерабом Двалишвили на UFC Fight Night 221.

«Братва, что да как вы пишете, в наших силах. Да просто поддержите пацана. Он большой путь проделал. И именно сейчас ваши слова поддержки как никогда кстати», — написал Малыхин в одной из социальных сетей после боя.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Таким образом, Пётр Ян потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде.

Пётр Ян приступил к весогонке

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