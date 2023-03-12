Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин поддержал Петра Яна

Российский боец RCC команды «Архангел Михаил» Тимур Нагибин поддержал своего одноклубника Петра Яна после поражения в бою с Мерабом Двалишвили.

«Для меня и многих других людей ты был и остаёшься чемпионом. Как в жизни, так и в спорте!» — написал Нагибин в одной из социальных сетей.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. После окончания боя Мераб Двалишвили и Пётр Ян пожали друг другу руки, несмотря на конфликт во время событий, предшествовавших поединку.

Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. Всего на счету российского бойца 21 поединок: 16 побед и пять поражений. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.