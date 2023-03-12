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Очередное поражение Петра Яна в UFC, победный гол Хвичи за «Наполи». Главное к утру

Российский боец Пётр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили в главном событии UFC Fight Night 221, гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аталанту», «Локомотив» вдевятером обыграл «Ахмат» в очередном туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».