Очередное поражение Петра Яна в UFC, победный гол Хвичи за «Наполи». Главное к утру
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Российский боец Пётр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили в главном событии UFC Fight Night 221, гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аталанту», «Локомотив» вдевятером обыграл «Ахмат» в очередном туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC.
- Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аталанту». Отрыв от второго места — 18 очков.
- «Локомотив» удержал победу над «Ахматом», играя вдевятером с 60-й минуты встречи.
- Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде.
- Голевой пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».
- Александр Волков победил Александра Романова в первом раунде на турнире UFC.
- Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Грачёвой.
- Самсонова на тай-брейке проиграла Пере на турнире в Индиан-Уэллсе.
- «Краснодар» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ.
- Стали известны пять из восьми участников второго раунда плей-офф КХЛ.
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