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Тимофей Цзю стал временным чемпионом мира по версии WBO

Тимофей Цзю стал временным чемпионом мира по версии WBO
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12 марта в Сиднее (Австралия) состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии претендент на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тимофей Цзю (21-0, 15 KO) сразился с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO). Бой продлился девять раундов и завершился победой Тимофея Цзю техническим нокаутом.

Таким образом, Тимофей Цзю стал временным чемпионом мира по версии WBO.

В активе Цзю 21 бой, в каждом из которых он побеждал (15 побед были одержаны нокаутом). На счету Харрисона 33 поединка (29 побед – три поражения – одна ничья).

Напомним, Тимофей Цзю должен был провести бой с Джермеллом Чарло, однако американец сломал руку.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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