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Друг Петра Яна отреагировал на поражение бойца от Двалишвили

Друг Петра Яна отреагировал на поражение бойца от Двалишвили
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Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Знаешь, это игра на высоком уровне. Туда, где дерётся Пётр, хотят все, и 99% из нас никогда туда не доберутся. Я вижу сегодня кучу негатива в соцсетях, но мы примем это поражение как команда, как мужчины и будем работать ещё усердней. Мы ждём Петра домой», — приводит слова Хамзина пресс-служба БК «Архангел Михаил».

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырёх поражениях.

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