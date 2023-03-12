Друг Петра Яна отреагировал на поражение бойца от Двалишвили

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в поединке с Мерабом Двалишвили.
«Знаешь, это игра на высоком уровне. Туда, где дерётся Пётр, хотят все, и 99% из нас никогда туда не доберутся. Я вижу сегодня кучу негатива в соцсетях, но мы примем это поражение как команда, как мужчины и будем работать ещё усердней. Мы ждём Петра домой», — приводит слова Хамзина пресс-служба БК «Архангел Михаил».
В главном событии турнира UFC Fight Night 221 Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.
Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.
Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырёх поражениях.
- 12 марта 2023
-
10:11
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
08:58
-
08:27
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:38
-
07:30
-
06:43
-
06:35
-
06:22
-
05:24
-
05:10
-
05:00
-
04:39
-
04:22
-
04:22
-
04:09
-
03:57
-
03:55
-
03:50
-
03:33
-
01:17
-
00:29
-
00:17
- 11 марта 2023
-
23:51
-
23:00
-
23:00
-
22:47