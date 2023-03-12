Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал победу Тима Цзю

Известный тренер по боксу Тедди Атлас отреагировал на победу австралийского боксёра с русскими корнями Тимофея Цзю над американцем Тони Харрисоном в бою за временный титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

«Отличное выступление Тима Цзю. Давление, хорошая работа телом и хорошо поставленные удары сломали Харрисона», — написал Атлас на своей странице в социальных сетях.

12 марта в рамках боксёрского вечера Тимофей Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

Всего в активе Тимофея Цзю 22 победы в профессиональной карьере и по-прежнему ни одного поражения.

Для Харрисона это четвёртое поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 29 побед и одна ничья.