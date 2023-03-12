Умар Нурмагомедов попросил Кормье выбить ему титульный бой в UFC

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, обратился к бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Даниэлю Кормье.
«Эй, Даниэль Кормье, скажи им, чтобы дали мне титульный бой», — написал Умар Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях, выложив фото с Кормье.
Фото: Личный архив Умара Нурмагомедова
Умар Нурмагомедов свой последний поединок провёл в январе этого года с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника. После этого российский боец неоднократно выражал желание получить следующий бой и жаловался на то, что все соперники отказываются от поединка с ним.
В активе Умара Нурмагомедова сейчас 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них.
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