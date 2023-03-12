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Тренер Петра Яна высказался о поражении бойца от Мераба Двалишвили

Тренер Петра Яна высказался о поражении бойца от Мераба Двалишвили
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Кайрат Нурмаганбетов, тренер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна по ударной технике, прокомментировал поражение подопечного от Мераба Двалишвили.

«У победы много отцов, поражение всегда сирота. Пётр — это человек, который показал нам, как простой парень из маленького городка может взойти на самую вершину и завоевать сердца миллионов поклонников. Наверное, поэтому поражения Петра так больно воспринимаются. Но при любом раскладе мы всегда рядом», — цитирует тренера пресс-служба БК «Архангел Михаил».

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

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