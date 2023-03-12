Малыхин: Пётр Ян — пример, как обычный парнишка из деревни добился всего сам!

Российский боец Анатолий Малыхин, обладатель двух поясов ONE, в тяжёлом и полутяжёлом весах, дал комментарий после поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Единственное, что мы можем сейчас, — поддержать Петю, написать ему сообщения. Петя сделал много красочных боёв для нас, он всегда предан делу, хороший друг и семьянин.

Мы должны поддержать пацана. Он такой долгий путь делал, столько радовал нас. Для меня он есть и всегда будет примером, как обычный парнишка из деревни добился всего. Сам! Никто ему ничего не положил, ни в руки, никуда!» — приводит слова Малыхина пресс-служба RCC.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.