Двалишвили рассказал, о чём говорил с Яном в октагоне

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC, рассказал, что говорил своему сопернику Петру Яну после боя.
«После боя я пожал руку Петру и сказал, что, может быть, в один день мы с ним станем друзьями. Пусть его благословит бог. У меня нет личной неприязни к нему, он семьянин, и я это уважаю. Видел фотографии, у него прекрасная семья. Но он должен вынести урок из этого поединка, он не должен быть высокомерным. Он говорит, что я ноль, а что получилось? Он не уважал нашу команду, но мы всё доказали. Стерлинг выиграл у него, я выиграл. Ян всё ещё хороший боец, но теперь он будет скромнее», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.
В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.
- 12 марта 2023
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