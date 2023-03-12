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Владимир Хрюнов назвал главную проблему Петра Яна после поражения от Двалишвили

Владимир Хрюнов назвал главную проблему Петра Яна после поражения от Двалишвили
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о поражении российского бойца, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Думаю, опять одни и те же ошибки, которые привели к очередному поражению. Мотивация — самое главное, чего не стало у Петра Яна. Очевидно, он достиг всего, чего хотел, и теперь не может выйти в точку, которая очень сильно нужна, если ты занимаешься единоборствами.

Ты должен находиться в неудобном положении и всё время что-то преодолевать, а у Петра Яна есть всё, что он мог себе в жизни представить», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

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