Василевский: Волков деклассировал Романова, что говорит о потрясающей форме
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Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал победу Александра Волкова над Александром Романовым на UFC Fight Night 221.
Волков выиграл у Романова техническим нокаутом в первом раунде.
«Романов очень сильный соперник и стилистически неудобный для Александра. Я ставил на Волкова, но решением судей. Однако Александр деклассировал Романова в первом же раунде, что говорит о потрясающей форме Волкова. Он заряжен не только физически, но и ментально.
Он же уже был на пути к чемпионству — постоянно как-то в шаге останавливается. Будем надеяться, что ему удастся закрепиться в позиции претендента. Было бы интересно посмотреть его бой с Джоном Джонсом», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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