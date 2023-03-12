Василевский: Волков деклассировал Романова, что говорит о потрясающей форме

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал победу Александра Волкова над Александром Романовым на UFC Fight Night 221.

Волков выиграл у Романова техническим нокаутом в первом раунде.

«Романов очень сильный соперник и стилистически неудобный для Александра. Я ставил на Волкова, но решением судей. Однако Александр деклассировал Романова в первом же раунде, что говорит о потрясающей форме Волкова. Он заряжен не только физически, но и ментально.

Он же уже был на пути к чемпионству — постоянно как-то в шаге останавливается. Будем надеяться, что ему удастся закрепиться в позиции претендента. Было бы интересно посмотреть его бой с Джоном Джонсом», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.