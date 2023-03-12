Двалишвили: Стерлинг говорит, чтобы я просил бой за титул
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC, заявил, что свои самые сложные раунды он проводил в спаррингах с Алджамейном Стерлингом.
«Сложные раунды у меня в жизни были только с Алджамейном Стерлингом. Реальным чемпионом. С другими бойцами? Да бросьте. Мой стиль отличается от стиля других бойцов. Алджамейн говорит, чтобы я просил бой за титул. Когда он поднимется в весе, я готов выйти на поединок за титул», — сказал Двалишвили после боя.
В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.
Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в MMA 16 побед при четырёх поражениях.
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