Двалишвили: Стерлинг говорит, чтобы я просил бой за титул

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC, заявил, что свои самые сложные раунды он проводил в спаррингах с Алджамейном Стерлингом.

«Сложные раунды у меня в жизни были только с Алджамейном Стерлингом. Реальным чемпионом. С другими бойцами? Да бросьте. Мой стиль отличается от стиля других бойцов. Алджамейн говорит, чтобы я просил бой за титул. Когда он поднимется в весе, я готов выйти на поединок за титул», — сказал Двалишвили после боя.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в MMA 16 побед при четырёх поражениях.