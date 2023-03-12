Вартанян предположил, в чём была главная ошибка Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили

Российский боец Эдуард Вартанян высказался о поражении Петра Яна в поединке с Мерабом Двалишвили единогласным решением судей.

«Петру не надо было самому бороться. Возможно, в этом была ошибка: он терял много сил в борьбе. Вряд ли Пётр потерял мотивацию. Была чисто тактическая ошибка. Потеря мотивации проявлялась бы в апатии, неспособности действовать. Тут чисто техническая ошибка.

Никакой мотивационной проблемы я не увидел. Когда нет мотивации, ты выступаешь вяло, но мне трудно назвать выступление Петра вялым. Соответственно, не могу сказать про потерю мотивации.

Петру просто не надо было бороться. Они не были готовы к такому давлению. Если посмотреть, то Петя всегда сам идёт вперёд, а тут все пять раундов он отступал. Все бои он работал первым номером. Они не ожидали, что будет постоянный прессинг», — сказал Вартянян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.