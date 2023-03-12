Тони Харрисон — о бое с Цзю: победил сильнейший, никаких оправданий

Американский боксёр, бывший чемпион мира Тони Харрисон прокомментировал поражение от австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю.

12 марта в рамках боксёрского вечера в Сиднее (Австралия) Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

«Сегодня победил сильнейший, никаких оправданий», — написал Харрисон после боя на своей странице в социальных сетях.

Всего в активе Тимофея Цзю 22 победы в профессиональной карьере и по-прежнему ни одного поражения.

Для Харрисона это четвёртое поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 29 побед и одна ничья.