Дана Уайт: Пётр Ян всё равно остаётся одним из лучших в мире

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт высказался о поединке между экс-чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
«Потрясающий бой. Как правило, Пётр сам задаёт ход поединка, но сегодня это сделал Мераб Двалишвили. Учитывая, что это его первый пятираундовый бой в карьере, он показал отличное выступление. Слушайте, Пётр Ян остаётся одним из лучших в мире. Сегодня у него был бой с очень мотивированным соперником. Обычно, повторюсь, Ян медленно начинает, а потом включается и выигрывает. Сегодня это делал Мераб.
Однако Ян — один из лучших в мире. Если второй номер рейтинга проиграл третьему, это не повод говорить, что боец сдулся», — сказал Уайт на пресс-конференции.
В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.
- 12 марта 2023
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