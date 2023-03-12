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«Я остановил его». Бывший спарринг-партнёр Усика рассказал о тренировке с ним

«Я остановил его». Бывший спарринг-партнёр Усика рассказал о тренировке с ним
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Рейтинговый боец супертяжёлого веса Мартин Баколе (18-1, 13 KO), выступающий за Демократическую Республику Конго, рассказал о спаррингах с лидерами дивизиона, украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Даниэль Дюбуа – тот бой, который мне нужен. Я дважды спарринговал с ним и дважды останавливал его. Он знает об этом. Если мы подерёмся, то я остановлю его в первом или втором раунде. Я вызвал его на бой и хотел бы, чтобы он был готов.

Люди прячутся от меня, потому что не хотят драться. Я совершил ошибку, проведя с ними спарринг в зале. Даже Усик, я остановил его на спарринге в Дубае. И он знает об этом», – сказал Баколе в интервью Sky Sports.

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Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

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