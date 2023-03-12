Харрисон — о проигрыше Цзю: он всё равно посредственный боксёр
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Тони Харрисон высказался о досрочном поражении в бою с австралийцем Тимом Цзю, состоявшемся сегодня, 12 марта.
«Тим должен улучшаться, каждый день. Важнее этого нет ничего. Он ещё молод, ему 28 лет. Хотел бы я подраться с ним четыре года назад… Молодость была на его стороне.
Он по-прежнему остаётся посредственным боксёром, несмотря на то что побил меня. Хотя он оказался быстрее, чем в прошлом бою, и это всё благодаря тренировкам. Он прибавил и стал быстрее. Но он не сделал ничего, что стало бы для нас неожиданностью» – сказал Харрисон на пресс-конференции.
Ранее Дмитрий Кудряшов оценил шансы Тима Цзю в поединке с Джермеллом Чарло.
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Олдскульная тренировка Тимофея Цзю:
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