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Промоутер: Тим Цзю довольно простоватый боксёр. Чарло сожрёт его

Промоутер: Тим Цзю довольно простоватый боксёр. Чарло сожрёт его
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Известный промоутер Лу Дибелла прокомментировал победу австралийца Тима Цзю в бою с американцем Тони Харрисоном.

Напомним, сегодня, 12 марта, Цзю досрочно остановил Харрисона в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

«Большая победа для Цзю, но он прямолинеен и довольно простоват. Чарло, вероятно, уже облизывается, потому что сожрёт его. Раунды со столь умным бойцом помогут Цзю, он добротный молодой проспект. Однако я не знаю, чем бы он смог удержать чемпиона, будь то навыки или мощь. У Цзю отличные перспективы, просто я не вижу у него шансов в бою с Чарло… пока», – написал Дибелла в социальных сетях.

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