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Двалишвили: не показал в бою с Яном всех сильных сторон

Двалишвили: не показал в бою с Яном всех сильных сторон
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Грузинский боец легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили, сегодня, 12 марта, одержавший победу над экс-чемпионом организации Петром Яном, заявил, что не раскрыл в поединке с россиянином весь свой потенциал.

«По правде сказать, когда я получил этот бой, захотелось выйти и сразиться с ним в стойке, разбить ему лицо, странное чувство… Что-то похожее у меня было перед дебютом в UFC.

Это был вызов. Я хотел доказать, что я лучше в стойке. Но чем ближе был поединок, тем яснее я осознавал, что обязан просто победить. Я должен делать то, в чём я лучший. Плевать на то, что он называет меня скучным, главное – победа. Я даже всех своих сильных сторон не показал», – сказал Двалишвили в интервью ESPN.

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