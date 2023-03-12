Сумеет ли Пётр Ян вернуться в борьбу за чемпионство в UFC?

Сегодня, 12 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221.

В главном событии грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили (14-4) победил единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45) бывшего чемпиона организации Петра Яна (16-4). Поражение стало для 30-летнего россиянина четвёртым в последних пяти боях.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сумеет ли Пётр Ян вернуться в борьбу за чемпионство в UFC?»