Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сумеет ли Пётр Ян вернуться в борьбу за чемпионство в UFC?

Сумеет ли Пётр Ян вернуться в борьбу за чемпионство в UFC?
Комментарии

Сегодня, 12 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221.

В главном событии грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили (14-4) победил единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45) бывшего чемпиона организации Петра Яна (16-4). Поражение стало для 30-летнего россиянина четвёртым в последних пяти боях.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сумеет ли Пётр Ян вернуться в борьбу за чемпионство в UFC?»

Пётр, что это было? Мы не помним, когда Ян был таким беспомощным Пётр, что это было? Мы не помним, когда Ян был таким беспомощным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023