Сумеет ли Пётр Ян вернуться в борьбу за чемпионство в UFC?
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Сегодня, 12 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221.
В главном событии грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили (14-4) победил единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45) бывшего чемпиона организации Петра Яна (16-4). Поражение стало для 30-летнего россиянина четвёртым в последних пяти боях.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сумеет ли Пётр Ян вернуться в борьбу за чемпионство в UFC?»
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