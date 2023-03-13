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Костя Цзю отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили

Костя Цзю отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся вчера, 12 марта, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Ян уступил единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45), проиграв в четырёх из последних пяти боёв.

«Очень расстроил сегодняшний бой Петра Яна и Мераба. Пётр не был готов к тому темпу, который задал его противник. Но я уверен, что Пётр Ян сможет вернуться в топ UFC, несмотря ни на что. У него сильный характер. Если будет произведена грамотная работа над ошибками, то у него всё получится», – приводит слова Цзю издание «РБК-Спорт».

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