Видеообзор поражения Яна в бою с Двалишвили на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян потерпел поражение в бою с представителем Грузии Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC Fight Night 221. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Видеообзор боя Яна и Двалишвили

Таким образом, Ян потерпел третье поражение подряд.

Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.

Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

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